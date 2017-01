SpareSpace is 'airbnb voor zakenruimtes'

Lier / Nijlen - Drie dertigers uit de regio hebben het online platform SpareSpace opgericht. Via het platform kunnen mensen die ergens een vrije ruimte of pand ter beschikking hebben, deze makkelijk verhuren.

Leeftijdsgenoten en vrienden Jo Van Oosterwyck uit Kessel, Daan Clerinx uit Zandhoven en Jasper Verelst uit Lier sloegen enige tijd geleden de handen in elkaar. Na enkele brainstormsessies kwamen ze met SpareSpace op de proppen, een online platform voor lege zakenruimtes of handelspanden.

“Leegstand is vandaag de dag een serieuze plaag”, vertelt Jasper Verelst. “Eigenaars van winkelpanden krijgen hun ruimten niet meer verhuurd. Op SpareSpace kunnen zij nu hun vrije panden gratis in de kijker zetten en ter beschikking stellen voor tijdelijk gebruik. Bijvoorbeeld als pop-upstore of voor andere doeleinden van korte duur.”

SpareSpace vergelijkt zich graag met Airbnb, maar dan voor professionele en functionele ruimten. Het systeem is volgens de oprichters voordelig voor zowel eigenaar als huurder.

“De verhuur wordt helemaal binnen ons platform afgehandeld en de verhuurder moet zich dus niet door de administratieve rompslomp werken die je bij een normaal huurcontract wel hebt”, aldus Verelst. “We zorgen ook voor een snelle en veilige betaling. In ruil vragen we hem een kleine vergoeding van 10% van de huurprijs.”

“Onder andere jonge starters krijgen op die manier de kans om voor enkele uren, dagen of weken een pand in het stadscentrum te gebruiken en worden dus ook niet geconfronteerd met traditionele zware huurcontracten die meteen enkele jaren lopen. Een ruimte nodig voor een vergadering of een fotoshoot? SpareSpace biedt meteen een pasklaar antwoord. Met het platform moedigen we mensen ook aan om bestaande en soms vergeten ruimtes te gebruiken, waardoor er minder nieuwbouw nodig is.”

gosparespace.com