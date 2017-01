Moeder schrijft boek over kinderen met Tourette

Mortsel - 'Dat is toch die vloekziekte?' Veel verder geraken mensen doorgaans niet wanneer Eva Van der Linden (34) hen vertelt dat haar tienjarige zoon Gilles de la Tourette heeft. Met haar nieuwe boek 'Vic heeft een tic' wilt ze meer inzicht geven in de aandoening.

Eva Van der Linden, een moeder van twee uit Mortsel, schreef eerder al 'Zoon met een gebruiksaanwijzing' en het in oktober 2014 uitgekomen 'Tussen trots en ergernis'. Beide boeken werden geïnspireerd door haar oudste zoon van tien die de autismespectrumstoornis asperger, ADHD en Gilles de la Tourette heeft en de manier waarop familie en vrienden daarmee omgaan. In haar nieuwste boek gaat ze dieper in op het syndroom van Tourette.

"Vic heeft een tic vertelt het fictieve verhaal van Vic, een jongen die Tourette heeft", zegt Van der Linden. "Ik kreeg voor het boek de medewerking van psycholoog Erik Buelens, kinder- en jeugdpsychiater Jean Steyaert en neuroloog Chris van der Linden, drie specialisten die voor bijzonder interessante inzichten zorgden. Anekdotes van kinderen en volwassenen met Tourette maken het boek nog toegankelijker en bieden veel herkenning. Tourette is immers helemaal niet zo zeldzaam. Bijna twee procent van de mensen heeft het. Het cliché dat iemand met Tourette constant loopt te vloeken klopt dan weer niet, dat manifesteert zich maar bij tien procent van de gevallen."

Het boek is in de eerste plaats bedoeld voor kinderen van zes tot twaalf jaar en hun ouders. "Met toepasselijke reflectievragen en ruimte voor eigen illustraties en opmerkingen wordt het boek voor ieder kind met tics of Tourette een persoonlijke bundel die de communicatie en expressie naar de ouders vergemakkelijkt", aldus Van der Linden. "Maar het boek kan zeker ook interessant zijn voor leerkrachten en andere mensen uit de omgeving van het kind."

Vic heeft een tic kost 14,90 euro, telt 32 pagina's en wordt uitgegeven door Aldo Manuzio. Het boek ligt nu in de boekhandel en is ook online verkrijgbaar.