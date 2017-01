GBS zamelt geld in voor jonge asielzoekers Meihof

Lint - Een delegatie leerlingen van de gemeentelijke basisschool heeft deze week een cheque van 846,30 euro afgegeven aan het Meihof, het asielcentrum van het Rode Kruis.

De school zamelde het geld in tijdens de kerstmarkt van eind vorige maand. "We hebben toen onder meer warme chocomelk, koekjes en zelfgemaakte kerstversiering verkocht", zegt directeur Sonja Hoolants. "In navolging van de Warmste Week konden ouders en leerlingen ook voor één euro plaatjes aanvragen. De opbrengst schenken we aan een aantal jongeren die helemaal alleen uit Afghanistan naar hier zijn gekomen en momenteel in het Meihof verblijven. Met het geld kunnen ze in het centrum hun eigen plekje inrichten."