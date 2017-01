Boom die scoutsleider velde ritueel verbrand tijdens kerstboomverbranding

Borsbeek - Het gemeentelijk feestcomité heeft zaterdag een zeer talrijk bezochte kerstboomverbranding georganiseerd. Eregast was Wannes Henderickx, de scoutsleider die tijdens de storm van november vorig jaar zwaargewond raakte. Hij mocht de berg kerstbomen, met daarop ook de boom die hem velde, in brand steken.

De kerstboomverbranding van Borsbeek start al jaren in basisschool De Klinker. Honderden mensen stonden er zaterdagavond in de rij om hun fakkel op te pikken waarmee ze naar het binnenplein van Fort 3 zouden trekken. "We hebben ruim 500 fakkels voorzien, die op straat door de brandweer worden aangestoken", zegt Patrick Van Rompaey, voorzitter van het organiserende gemeentelijk feestcomité. "Het vernieuwde wandelparcours werd in de mate van het mogelijke autovrij gemaakt en de mensen van de gemeente zijn ook de hele dag in de weer geweest om de straten te vrijwaren van sneeuw en ijs."

Wannes Henderickx, de scoutsleider die tijdens de herfststorm van eind november 2016 onder een boom terecht kwam en zwaargewond raakte, leidde in zijn rolstoel de stoet richting het Fort. "Wannes is onze eregast en hij zal de stapel ook mogen aansteken", zegt Van Rompaey. "De takken van de bewuste boom liggen ook mee bij de andere kerstbomen. We hopen dat dit voor hem een symbolische afsluiter kan zijn van een zeer moeilijke periode."

De scoutsleider zelf vindt de geste van het feestcomité vooral leuk. "Een echte afsluiter is het niet, want ik moet nog zeker drie tot vier maanden revalideren", zegt hij. "Maar het gaat goed met mij en alle mensen van het revalidatiecentrum zijn zeer vriendelijk. Ik vind het wel grappig dat ik vandaag revanche mag nemen op die boom."