AED stelt gym open voor buurt

Lint / Kontich / Hove / Edegem - AED Studios uit Lint gaat zijn privé-gym openstellen voor een beperkt aantal mensen uit de directe omgeving. Maximaal 50 bewoners uit Lint, Hove, Kontich en Edegem zouden van de dienst gebruik kunnen maken.

Het studiocomplex van AED beschikt over een eigen gymruimte, maar die werd tot nu toe alleen gebruikt door werknemers en producties die actief zijn op de site.

"Tijdens de verschillende rondleidingen die we voor onze buren organiseerden hebben we meermaals de vraag gekregen of het mogelijk is om een abonnement te nemen voor onze fitness", zegt Filip Van Vlem van AED. "We willen de deur nu een beetje openzetten, maar het moet wel kleinschalig blijven. Daarom zullen we maximum 50 mensen uit de gemeenten Lint, Kontich, Hove of Edegem de mogelijkheid geven om van de ruimte gebruik te maken."

Een abonnement bij de AED Gym kost 30 euro per maand. Voor dat geld kan je elke dag van de week van 8 tot 23 uur in de fitnessruimte terecht, inclusief in de douches en lockers, en heb je de mogelijkheid om een personal trainer te nemen. Geïnteresseerden zijn welkom op een van de infomomenten: vanavond van 18 tot 20 uur, woensdag 11 januari van 18 tot 20 uur of vrijdag 13 januari van 18 tot 21 uur.

www.aedgym.be