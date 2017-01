Gloednieuw schlagerduo Shirley & Benny neemt clip op in Mask'ara

Borsbeek - Schlagerduo Shirley & Benny, de alter ego’s van Britt Van der Borcht en Dirk Van Vooren, probeert vanaf dit jaar de hitparades en de schlagerfeesten te bestormen. Hun allereerste clip namen ze op in de Mask’ara in Borsbeek.

Het zelfverklaarde ‘spektakel-restaurant’ Mask’ara opende ruim dertien jaar geleden de deuren in de oude parochiezaal van Borsbeek. Bij de start was er nog heel wat ophef over de komst van de zaak, die vooral dansavonden en travestieshows organiseert, maar de Mask’ara is ondertussen een vertrouwd gezicht geworden in het centrum van het dorp. De glamoureus aangeklede feestzaal fungeerde ook als decor voor de eerste videoclip van het gloednieuwe schlagerduo Shirley & Benny. Dat zijn de alter ego’s van actrice Britt Van de Borcht, bekend van De Kotmadam en W817, en entertainer Dirk Van Vooren, die tien jaar lang met komiek Luc Caals op het podium van Het Witte Paard in Blankenberge stond en ook de rol van Steven Stil vertolkte in Piet Piraat.

“Zaakvoerder Dirk Calander stelde met plezier zijn prachtige zaal ter beschikking voor de clip bij onze eerste single Doe allemaal uw goesting”, zegt Van Vooren. “Het nummer is geschreven door Govert Deploigne en geproduceerd door Lex De Groot. We hebben het nummer zelf van een leuke tekst voorzien.”

Shirley & Benny zijn vanaf april te boeken voor alle mogelijke feestjes. “We hopen zowel volle feesttenten als ingedutte parochiezalen in vuur en vlam te zetten met feestelijke liedjes, maar even goed met grappen en grollen. Naast eigen liedjes zullen we ook herkenbare covers brengen”, klinkt het.

Volgende maand krijgt het duo ook een tv-programma op themazender MENT TV.

www.dhollandermusic.be