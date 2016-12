Koor Caloroso brengt kerstliederen

Borsbeek / Wommelgem - Kleuter-, jeugd en dameskoor Caloroso uit Wommelgem heeft gisteren twee kerstconcerten gegeven in de Borsbeekse Sint-Jans Berchmanskerk.

Voor vele van de jongere leden was het de eerste keer dat ze op een podium stonden. Begeleid door een live-orkest bracht Caloroso zowel klassieke kerstliederen als nummers in een aangepast en origineel jasje. Het koor telt meer dan 100 leden die gisteren allemaal aanwezig waren. Ook familie, vrienden en kennissen tekenden present, want beide concerten waren op voorhand al uitverkocht.