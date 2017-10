Kempenatlas verspreidt zich over de regio

Turnhout - De tentoonstelling rond de Kempenatlas, dat de regio grondig in kaart brengt, heeft zich vanuit Turnhout vertakt naar tien opvallende locaties. Donderdag 16 november is er een finissage in de expozaal van de Warande.

De bibliotheek van grensgemeentes Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, woonzorgdomein Het GielsBos in Gierle en cultuurcentrum ’t Getouw in Mol zijn slechts drie van de tien locaties waar nog tot 19 november een Kempenatlas-satelliet gestationeerd is. Op het dak van een houten huisje ligt de Kempenatlas, doorbladerbaar voor het grote publiek. Daarnaast wijst een archiefbeeld de passanten op een bijzondere locatie in de buurt.

De Kempenatlas is niet alleen een boek maar ook een uitnodiging tot gesprek tussen beleidsmakers, ontwerpers en bewoners over ruimtelijke uitdagingen. Tijdens de finissage van de tentoonstelling in de Warande, op donderdag 16 november, gaan experten en publiek met elkaar in debat over de keuzes van vandaag en de toekomst van de regio.

Kempenatlas-satellieten vind je op deze 10 locaties: