IN BEELD. Topscheidsrechter op veld van SHT

Tijdens de middagpauze kwam Lawrence Visser enkele voetbalwedstrijden fluiten in de Sport- en Handelsschool. De Merksplassenaar, de jongste scheidsrechter ooit in de hoogste Belgische voetbalklasse, is peter van ‘school in beweging’. SHT werd door de Vlaamse overheid gekozen als pilootschool voor het twee jaar durende project.