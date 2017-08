'King of the Belgians' en 'Captain Fantastic' gratis in openlucht

Oud-Turnhout - Filmfestival MOOOV trekt deze tijd van het jaar langs verschillende openluchtlocaties voor gratis filmvertoningen. In Oud-Turnhout staan er een bekende en een nieuwe locatie op het programma.

Donderdag 24 augustus wordt 'King of the Belgians', een roadtrip met Peter Van den Begin in de titelrol, vertoond in de tuin van Jeugdcentrum Zweepes Ven langs de Oude Arendonkse Baan. De tuin van de Pastorie in Oosthoven vormt het decor voor 'Captain Fantastic', een film over de impact van ouders op het leven van hun kinderen met Viggo Mortensen in de hoofdrol. De vertoningen beginnen telkens om 21u15, je neemt best zelf een stoeltje en/of deken mee.