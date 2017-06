BNP Paribas Fortis Factor komt naar Turnova

Turnhout - De werken aan de centrale toren van Turnova kunnen stilaan beginnen. Een van de kantoorverdiepingen wordt ingenomen door BNP Paribas Fortis Factor.

BNP Paribas Fortis Factor is gespecialiseerd in de inning en financiering van vorderingen voor professionele klanten. De kantoren van de Belgische marktleider op het gebied van factoring of ‘commercial finance’ bevinden zich nu nog aan de Steenweg op Tielen in Turnhout.

BNP Paribas Fortis Factor Turnhout zal een verdieping van zo’n 3 000 m² innemen in de 72 meter hoge toren van Turnova, het nieuwe stadsdeel naast de Grote Markt. Eerder raakte al bekend dat supermarktketen Albert Heijn en Corsendonk Hotels hun intrek zullen nemen in Turnova. In september opent de stedelijke kunstencampus de deuren en in het najaar verhuizen de eerste bewoners naar hun nieuwe appartement.