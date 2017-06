Binkie trapt zomer af met kinderfestival

Turnhout - Een Turnhoutse zomer vol spel, avontuur en plezier gaat zaterdag 1 juli van start met het gratis Binkies Kinderfestival in het Raadsherenpark.

Binkie nodigt al voor de zevende keer alle kinderen uit voor een namiddag vol animatie en muziek. Vanaf 13u kunnen ze in het Raadsherenpark onder meer kajakken op de vijver, kruisboog schieten, gocarten, een circusact repeteren of karaoke zingen. Voor de volwassen begeleiders is er een gezellig tuinterras met hapjes en drankjes. Er is een bewaakte parking op het terrein van de fabriek van Philips in de nabijgelegen Slachthuisstraat.

“Binkies Kinderfestival is het feest bij uitstek voor kinderen en tieners”, meent schepen van Jeugd Hannes Anaf (sp.a). “Daarnaast blijft Stad Turnhout inzetten op een kindvriendelijk beleid. met deze zomer onder meer speelpleinwerking Wollebos, de Wollewielen en de activiteiten van Turnhout Speelt.” Het volledige zomeraanbod voor kinderen en tieners van de stad staat op www.turnhoutspeelt.be.