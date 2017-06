Blokken tussen senioren of in het groen

Turnhout - Gedeelde smart is halve smart: samen blokken is helemaal in de mode. Stad Turnhout en Thomas More Hogeschool stellen opnieuw enkele openbare plekken open voor studenten.

Tijdens de vorige blokperiodes konden de ruimtes waar Turnhoutse hogeschoolstudenten samen kunnen studeren op veel succes rekenen. Daarom openen de openbare bibliotheek en de bib van de campus van Thomas More, jeugdcentrum Wollewei, het provinciaal documentatiecentrum Atlas, de leeszaal van het stadsarchief en woonzorgcentrum De Wending opnieuw hun deuren.

Op alle plaatsen is gratis wifi en water voorzien, op sommige plekken ook gratis versnaperingen of een middagmaal aan lage prijs. Buiten studeren kan in de tuinen van het Begijnhofmuseum en het Taxandriamuseum, in het Stadspark en Park Begijneveldekens, op het Warandeplein en in de tuin van de Hofpoort. Alle info via www.turnhout.be/studeerruimtes.