Sluiting Gevolg en opschorting werken

Turnhout - Burgemeester Eric Vos (TIM) heeft een definitief besluit genomen rond de stabiliteitsproblemen van Het Gevolg. De theaterzaal wordt gesloten, werken binnen een straal van vijftien meter worden opgeschort tot er een oplossing is.

De achterwand van het pand in de Otterstraat waarin Het Gevolg gevestigd is, staat al enkele jaren bol. De werken aan de ondergrondse parking van het nieuwe stadsgedeelte Turnova komen de laatste weken echter letterlijk dichterbij. In het belang van de publieke veiligheid besloot burgemeester Vos daarom de theaterzaal, het achterste gedeelte van het gebouw, te sluiten.

Afgelopen week werden zowel Het Gevolg, de eigenaar van het pand als aannemer Interbuild gehoord door de burgemeester. De sluiting van de theaterzaal voor bezoekers en publiek is definitief tot de stabiliteit van de zaal opnieuw gegarandeerd kan worden door een stabiliteitsdeskundige. Daarnaast mag er in een straal van vijftien meter achter de zaal niet meer gewerkt worden.

De volgende weken brengt de burgemeester alle betrokkenen opnieuw samen om tot een minnelijke oplossing te komen voor de nodige werkzaamheden. Die zou er nog voor de zomervakantie moeten komen.