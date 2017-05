Noodgedwongen sluiting voor theaterzaal Het Gevolg

Turnhout - Theaterwerkplaats Het Gevolg in de Otterstraat moet tijdelijk de deuren sluiten. Na een routinecontrole blijkt de bolle achtergevel een risico wat stabiliteit betreft.

“In het kader van de publieke veiligheid heb ik besloten om de theaterzaal van Het Gevolg te sluiten”, verklaart burgemeester Eric Vos. Het gaat om een voorlopige maatregel. “De eigenaar en de gebruiker van het gebouw zijn begin volgende week uitgenodigd voor een gesprek. Daarna neem ik definitieve maatregelen.”

De achtergevel van het gebouw staat al langer bol. Stefan Perceval, algemeen directeur van Het Gevolg, liet al eerder verstevigingswerken uitvoeren. Hij is er het hart van in dat zijn theaterwerkplaats plots zonder zaal zit. “Gelukkig kunnen we voor de nog geplande voorstellingen terecht bij onze collega’s van Theater Stap. Maar verder hangt er momenteel een groot, groot vraagteken boven ons hoofd.”