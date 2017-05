Collectief afscheid van Wim Paeshuyse na tien jaar

Turnhout - Collectief Dichterbij vierde zijn tiende verjaardag in een fitnesscentrum. Stichter Wim Paeshuyse nam er voor onbepaalde tijd afscheid van het podium.

“Op een stripclub in Tilburg na is dit de absurdste plek waar ik ooit optrad”, lacht Wim Paeshuyse. Tien jaar geleden richtte hij poëzie-ensemble Collectief Dichterbij op. Dat werd zaterdagavond gevierd in een fitnesscentrum met optredens van dichters en muzikanten.

Tegelijk nam de voormalige stadsdichter afscheid. “Ik stop met het collectief, met het organiseren van alle evenementen die daarbij horen en, voor onbepaalde tijd, met zelf op te treden. Ik wil andere dingen doen, nieuw materiaal schrijven. Ik ga niet op pensioen, ooit zal het wel terug beginnen te kriebelen.”