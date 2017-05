Unieke welzijnscampus opent over een jaar de deuren

Turnhout - De bouw van de welzijnscampus van OCWM Turnhout en CAW De Kempen in de Stationstraat is officieel van start gegaan. Inwoners die met welzijnsvragen zitten, kunnen over een jaar op één adres terecht.

“Het is uniek dat een CAW, dat Vlaams gesubsidieerd is, en een OCMW, dat federale subsidies krijgt, samen een welzijnscampus bouwen”, aldus OCMW-voorzitter Luc Op de Beeck. Momenteel heeft CAW De Kempen een zevental diensten die verspreid zitten over de hele stad. Wie hulp zoekt, kan daarnaast terecht bij het OCMW op nog een ander adres. Sinds een maand is er wel een gemeenschappelijk Welzijnsonthaal in de Albert Van Dyckstraat. Over een jaar verhuist dat naar de Stationstraat, waar Janssen Pharmaceutica bouwgrond gratis ter beschikking stelde door middel van een erfpachtovereenkomst.

De nieuwe Welzijnscampus Dr. Constant Janssen zal plaats bieden aan ongeveer tweehonderdvijftig medewerkers. “Naast de onthaalruimte op het gelijkvloers zijn er kantoren op de verdiepingen er boven, een blok met vergaderruimtes aan straatzijde en een blok voor de opvang van dak- en thuislozen onder begeleiding, dieper op het terrein”, schetst Frans Heylen, algemeen directeur van CAW De Kempen, dat bouwheer is van de campus. De oplevering is voorlopig voorzien voor midden 2018.