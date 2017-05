Zo wil Landschap De Liereman nauwer gaan samenwerken met Nederlandse collega's

Oud-Turnhout - Samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland op het vlak van natuur wordt in de Kempen vooral tegengehouden door budgetten die niet op elkaar afgestemd geraken. Jan Van den Berghe van Landschap De Liereman heeft een ambitieus idee om dat euvel te overwinnen.

De schenking van een Nederlandse bank aan een Vlaams natuurgebied, boomkikkers die aan beide kanten van de grens worden uitgezet: het is voorlopig vooral in dit soort kleine samenwerkingsprojecten zichtbaar dat Vlaanderen en Nederland in de Kempen samenwerken rond natuur.

“Het Kempense zand loopt gewoon door tot aan Breda, Tilburg en Eindhoven, de biotopen van de dieren aan weerskanten zijn precies hetzelfde”, aldus Jan Van den Berghe van natuurgebied Landschap De Liereman. “Historisch en geografisch is de grens niet meer dan een onnatuurlijke scheidingslijn. En toch organiseren we ons natuurbehoud los van elkaar.”

Jan durft al luidop te dromen van een oplossing voor de huidige financiële afhankelijkheid van overheidssubsidies. “We moeten de economische meerwaarde verzilveren die de natuur met haar open ruimte en luchtkwaliteit biedt en die middelen terug investeren in natuurbeheer. De komende jaren krijg je op een beperkte ruimte hogere concentraties van mensen die de nood hebben om letterlijk frisse lucht op te snuiven. Daarvoor gaan ze naar de open ruimtes naast de steden komen. Daar moeten we op inspelen met toegangspoorten tot die domeinen, waar de natuur geld opbrengt via horecagelegenheden en de verkoop van streekproducten.”