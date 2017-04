Pink Ribbonettes roeien 500 kilometer voor nieuwe drakenboot

Turnhout - Kempenfietst vzw, het fietsevenement dat maandag 1 mei plaats vindt, haalt dit jaar 85 000 euro op. Een deel daarvan gaat naar een nieuwe drakenboot voor de roeiende Pink Ribbonettes.

Nog geen jaar geleden kwamen de Turnhoutse Pink Ribbonettes voor het eerst samen bij kajakclub Technico. “Het idee komt van Canada, waar (ex-)borstkankerpatiënten samen begonnen te roeien”, vertelt Carine Van Hoppe. “Het is belangrijk om met lotgenoten in contact te komen. Bovendien bevordert het peddelen de lymfedrainage waardoor het fenomeen van de ‘dikke arm’ na de behandeling vermindert.”

Dankzij een bijdrage van KempenFietst, een vzw die ondersteuning biedt aan kankerpatiënten waar de overheid tekort schiet, kunnen ze dit weekend een nieuwe, grote drakenboot onthuldigen. In ruil hebben de Pink Ribbonettes zich voorgenomen zaterdag vijfhonderd kilometer te roeien. “We varen tussen 11u en 15u negentien kilometer van Turnhout naar Rijkevorsel en terug”, aldus Carine Van Hoppe. “We rekenen per persoon dus onze huidige boot van tien personen is goed voor 190 kilometer. Met nog twee extra boten moeten we aan 500 geraken.”

De Pink Ribbonettes malen hun kilometers zaterdag af, KempenFietst zet iedereen traditiegetrouw op 1 mei op de tweewieler. “We organiseren een groot evenement in de Thomas More hogeschool met onder meer kinderanimatie, livemuziek, massages en een frietkot. Het belangrijkste zijn natuurlijk de fietsritten van 12, 40, 70 en 125 kilometer, telkens met de hogeschool als vertrekpunt en aankomst. Mensen kunnen zich de dag zelf ter plaatse inschrijven, iedereen is dus welkom”, besluit Guy Van Roey.