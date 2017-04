Meduceum toont oude medische toestellen en nieuwe Turnhoutse medicijnen

Turnhout - Het goed verborgen Meduceum toont de evolutie van de zorgsector in de afgelopen halve eeuw, mede dankzij de Turnhoutse dokter Paul Janssen.

Het Meduceum, kort voor Medisch Educatief Museum, bevindt zich in het voormalige internaat van het Sint-Victor op het Kasteelplein. Op de tweede verdieping van het museum worden de vijf domeinen waarin dokter Paul Janssen werkzaam was verder uitgediept. Zonder hem kenden we vandaag geen Perdolan, Imodium of Motilium. Na zijn plotse dood in 2003 werd hij verkozen tot op één na Grootste Belg en tot Grootste Belgische Wetenschapper.

Hoe groot de impact van Janssen was, wordt nog duidelijker dankzij de collectie medisch materiaal die gasthuiszuster Alena tijdens haar loopbaan in het Sint-Elisabethziekenhuis verzamelde. Dat gaat van het eerste anesthesietoestel in de Kempen tot de levensechte pop die de zusters gebruikten om les te geven. “Zo tonen we waar de zorg stond toen dokter Paul aan zijn loopbaan begon. In die vijftig jaar tijd is er natuurlijk enorm veel gebeurd en dat contrast maken we zichtbaar.”