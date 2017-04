Dat Dat: Het leven in tien krantenartikels

Turnhout - Vanavond gaat de laatste voorstelling van het seizoen van Hofpoortteater Elckerlijc in première. Het decor wordt gevormd door uw krant.

Deze pluim kunnen de makers en acteurs van Ge moet niet per se ananas gegeten hebben om te weten dat dat ongelooflijk lekker is! alvast op hun hoed steken: die van het theaterstuk met de langste titel dat ooit is opgevoerd bij Hofpoortteater Elckerlijc. “Zelf houden we het op Ananas of Dat Dat”, lacht regisseur Dries De Smedt. “Ik lees in die titel dat je niet noodzakelijk iets meegemaakt moet hebben om te weten dat het goed is. De ondertitel zegt het misschien nog beter: ‘Eindelijk een verhaal over het echte leven’.”

Dat Dat is geschreven door Bart Van Nuffelen, die zich baseerde op drie romans van Louis Paul Boon. “En met name op Menuet. Daarin loopt bovenaan elke bladzijde een bandje met krantenartikels waardoor Boon zich liet inspireren. Zo kwamen we op het idee om de vrieskelderman voor een enorme stapel gazetten te plaatsen. Hij wil zijn leven in tien artikels samenvatten, van zijn vroegste herinnering tot de waarheid.”

Sppeldata en tickets via www.elckerlijc.com.