Buitenspeeldag in het groen: het speelbos

Turnhout / Oud-Turnhout - Kinderen worden morgen tijdens de Buitenspeeldag voor de tiende keer aangemoedigd om de televisie en computer uit te zetten. De Kempen bieden hen een extra troef: het speelbos.

Speelzones zijn afgebakende zones in natuurgebieden en bossen waar voluit gespeeld mag worden. In de groene Kempen zijn ze ruimschoots beschikbaar. De Brazelbergen in Dessel is een van de grootste (zomer)speelzones van Vlaanderen. Grote permanente speelzones, waar het gans jaar door geravot mag worden, vind je onder meer in Hoogstraten (De Elsakker, Wortel-Kolonie), Ravels (Baetenheide) en Lille (Warande). Van elke 10 km² speelzone in Vlaanderen bevindt er zich 1 km² in de Kempen.

Kinderen kunnen zich al meer dan vijf jaar uitleven in de speelzone in het bos vlak bij het bezoekerscentrum van Landschap de Liereman in Oud-Turnhout. Kris Van der Steen, Natuurpunt-medewerker en coördinator van het bezoekerscentrum, richtte er KinderAnimatie in het BOs (KABo!) op, dat activiteiten organiseert in het speelbos.

“Kinderen vandaag zijn het contact met de natuur verloren terwijl buiten spelen zo gezond is”, meent Kris. “Toen ik klein was - dat is nochtans ook weer niet zo vreselijk lang geleden (lacht) - was het aanbod op televisie veel kleiner, de computer bestond amper. Wij gingen vanzelf buiten spelen, dat zie je vandaag veel minder gebeuren.” Morgennamiddag gaat het licht op de drie grootste televisiezenders voor kinderen uit. De ideale gelegenheid om een speelzone in de buurt op te zoeken.