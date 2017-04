Buitenspeeldag op Zweepes Ven

Oud-Turnhout - Kinderen kunnen woensdag tijdens de Buitenspeeldag zich onder begeleiding uitleven in Jeudgcentrum Zweepes Ven.

Woensdag 19 april gaan kinderzenders Nickelodeon, Ketnet en VTMKzoom op zwart. Tussen 13u30 en 16u30 kunnen kinderen in Jeugdcentrum Zweepes Ven springen, spelen, knutselen en sporten. Deelname is gratis en vooraf inschrijven is niet nodig. De kinderen dienen wel begeleid te worden door hun ouders of andere volwassenen. Voor hen wordt een gezellig terras met een bar voorzien.