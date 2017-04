KFCT kampioen

Turnhout - KFC Turnhout promoveert volgend seizoen naar de tweede amateurklasse. Het versloeg gisteren in eigen huis Houtvenne met 3-2.

De schrik sloeg de talrijke blauw-witte supporters even na het half uur om het hart toen Houtvenne op voorsprong kwam. Nog voor de rust had Schijvenaars met een penalty KFCT echter al weer langszij gebracht. Na de pauze zorgden Lansu en Versmissen voor een comfortabele voorsprong. In de slotfase kon Houtvenne nog milderen tot 3-2.

Door de overwinning heeft KFCT met nog drie wedstrijden te gaan een onoverbrugbare kloof van tien punten op eerste achtervolger City Pirates. De fusieclub speelt volgend seizoen in de tweede amateurklasse van het Belgisch voetbal.