“Stormopkomst was de kers op onze taart”

Turnhout - De tiende editie van kunstfestival Stormopkomst in de Warande wordt tegelijk een feest en een afscheid. Het gedwongen einde voelt wrang aan voor organisatoren, kunstenaars en bezoekers.

Door het wegvallen van de Vlaamse subsidies is de tiende editie van Stormopkomst meteen de laatste. “Heel erg spijtig dat het moet stoppen”, vindt Goedele Lens. Zij mag samen met haar leerlingen van het vijfde leerjaar van Freinetschool De Regenboog de eerste aanzet geven om de Warande met bijna drie kilometer rode plakband om te toveren tot een kunstwerk. “Stormopkomst stimuleert hun creativiteit. Dit festival was echt de kers op de taart voor mij als leerkracht, ik zie helaas niet onmiddellijk een alternatief.”

“Kinderen zijn een dankbaar publiek omdat ze nog een open idee hebben over wat kunst is”, meent Sarah Rombouts. “Stormopkomst was het enige festival ter wereld dat zo hard inzette op het aanbieden van verschillende kunstvormen aan zowel kinderen als volwassenen. Wij hebben daar zelfs een voortrekkersrol in gespeeld.” Gaan er maandagavond tranen aan te pas komen? “Die zijn al gevloeid. Toen ik hoorde dat we geen subsidies kregen, ben ik daar een weekend niet goed van geweest.”