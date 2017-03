Kledingzaak Country viert 25-jarig bestaan

Turnhout - In 1992 opende Bie Van Oproy een bescheiden kledingwinkel in de Gasthuisstraat. Vandaag is de zaak vier keer zo groot en werken er tien dames.

“We bieden een persoonlijke service, we zijn blijven investeren en vernieuwen en we hebben een uitgebreid assortiment met zestig merken voor dames en vijftig voor de heren”, zoekt Bie Van Oproy naar een verklaring waarom Country het na vijfentwintig jaar nog altijd zo goed doet. Bie trad in de voetsporen van haar ouders, die ook een kledingzaak hadden in Turnhout. “Ik ben opgegroeid in een familie van zelfstandigen, de passie voor mode zat in mijn genen.”

“Achttien jaar werk ik hier nu en nog geen enkele dag ben ik tegen mijn zin gekomen”, vertelt Isabelle Van Dyck. Zij was de eerste werkneemster die Bie aan nam. “Retouches, het afspelden van broeken, de klant staat hier nog echt centraal. Als je er al zo lang bent als wij, kun je natuurlijk ook een band opbouwen met je klanten.”

Country is komend weekend open tijdens Taste Full Shopping, zowel op zaterdag als zondag.