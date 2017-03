Mini's maken reclame voor Taste Full Shopping

Turnhout - De vijf overgebleven zelfstandigen in de Gasthuisstraat kondigen het tweede Taste Full Shopping weekend aan met gepersonaliseerde Mini’s.

“We moeten blijven inzetten op beleving, anders kunnen mensen even goed winkelen vanachter hun laptop.” Willy Van Geirt, namens de Turnhoutse Winkelvereniging Gasthuisstraat (TWG) en de Vereniging Eigenaars Gasthuisstraat Turnhout (VEGT) organisator van Taste Full Shopping, klinkt overtuigd. De tweede editie, met onder meer een Streetfood Festival in de winkel-wandelstraat van de hoofdstad van de Kempen, moet voldoende volk op de been brengen om zaterdag en zondag te komen shoppen.

Om reclame te maken voor Taste Full Shopping, mogen de vijf zelfstandige ondernemers uit de Gasthuisstraat een week lang toeren in een Mini met gepersonaliseerde reclame. De wagens worden ter beschikking gesteld door de Turnhoutse BMW-garage G&A Motors. “Zo krijgen zowel Taste Full Shopping als wij extra visibiliteit”, meent Thomas Hogewoning van G&A Motors. “Komend weekend tonen we in een pop-up aan de Zeshoek de twee nieuwe Mini-modellen, de Countryman en de Club.”

Taste Full Shopping, zaterdag 18 maart van 10u tot 18u en zondag 19 maart van 13u tot 18u in de Gasthuisstraat en omliggende winkelstraten