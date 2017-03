Turnhoutse stadsdichter presenteert debuutbundel

Turnhout - Iris Wynants, de kersverse Turnhoutse stadsdichter, stelt vanavond haar debuut ‘Achter iedere voordeur’ voor in Barzoen in de Warande.

In haar debuutbundel ‘Achter iedere voordeur’ dicht Iris Wynants over de weifelende zoektocht binnen een relatie. “Een nieuw vertrek dient zich meer dan eens aan, thuis komen is vaak ook nog verloren zijn. Maar achter iedere voordeur schuilen mogelijkheden. Als lezer word je uitgenodigd om mee op reis te vertrekken. Waar en of je zal aankomen is echter niet zeker.”

Vanaf 20u15 vanavond leest Iris Wynants voor uit haar debuutbundel. De muziek tussendoor wordt vezorgd door Smooth Feather.