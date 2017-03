Ex-uitbater spiegeltent over het leven en een olympische medaille

Turnhout / Rijkevorsel - Kurt Vervloet speelt vanavond de solovoorstelling ‘Van den berg’ in HETGEVOLG. De voormalige uitbater van spiegeltent San Severia Salon liet zich inspireren door een vergeten wielertalent.

Wielrenner Willy Vanden Berghen won in 1960 een bronzen medaille op de Olympische spelen en werd datzelfde jaar derde op het wereldkampioenschap bij de amateurs. Een val van zijn keldertrap maakte voortijdig een einde aan zijn veelbelovende carrière. “Ik hou van wielrennen maar ik ben ook gefascineerd door de achterkant van het verhaal”, vertelt Kurt Vervloet. “Toen ik met Willy sprak, viel me vooral zijn teleurstelling op. ‘Van den berg’ gaat over jezelf tegenkomen, met alle je sterktes en zwakheden.”

Kurt nam het verhaal van Vanden Berghen mee als metafoor voor zijn eigen verhaal. Vandaag geeft de voormalige uitbater van pop-upspiegeltent San Severia opleidingen aan starters in de horeca. “De voorbije jaren heb ik in een grot gezeten maar nu kom ik van mijn berg af. Ik moest dit verhaal schrijven en zocht een manier, een vorm om het te vertellen. ‘Dat is wat bij HETGEVOLG doen’, zei Stefan Perceval.”

‘Van den berg’ wordt vanavond voor de eerste en voorlopig laatste keer opgevoerd in HETGEVOLG in de Otterstraat in Turnhout. De toegang is gratis.