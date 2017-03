Uw krant is basis voor Turnhouts archief met 5.000 stuks

Turnhout - De Turnhoutse verzameling van Willy Van Sprengel begon met enkele artikels uit Gazet van Antwerpen en beslaat vandaag twee kamers. Willy wil nog zo lang mogelijk verder doen en is na vanavond zeker dat zijn collectie bewaard blijft in het Stadsarchief.

Nadat leerkracht op rust Willy Van Sprengel deze bladzijde heeft gelezen, zal hij er een pijltje bij zetten. Dat doet hij namelijk met elk artikel uit Gazet van Antwerpen waarin melding wordt gemaakt van Turnhout.

Zaterdagavond is Willy ongeveer twee uur bezig met alle aangeduide artikels van de afgelopen week uit te knippen en in te plakken in een ringmap. Vervolgens noteert hij de datum van het artikel onder één of meerdere trefwoorden in zijn inventarissen.

Maar Willy’s collectie beperkt zich niet tot een muur met rond de 250 ringmappen. Er zijn ook 140 dozen, 200 voorwerpen, 2.200 affiches, 500 verpakkingen van handelaars, 500 boeken, 25.000 doodsprentjes, 3.000 rouwbrieven…

De verzameling van Willy steekt niet weg in een donker hoekje maar leeft. Dat was een belangrijke reden om ze te schenken aan Stad Turnhout. Op die manier is hij zeker dat zijn archief niet verloren gaat als er ooit iets met hem gebeurt. Vanavond wordt de officiële schenkingsakte ondertekend in de leeszaal van het Stadsarchief.