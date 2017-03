Criminaliteit in Oud-Turnhout daalt

Oud-Turnhout - De afgelopen drie jaar kenden de Oud-Turnhoutse criminaliteitscijfers een positieve evolutie. Waar dat niet zo is, heeft de gemeente er een logische verklaring.

Voor de meeste van de acht opdrachten die de zonale veiligheidsraad, met daarin de zeven gemeenten van Politie Regio Turnhout, als prioritair bestempelde, wordt vooruitgang geboekt. Zo daalde het aantal woninginbraken en inbreuekn op het leefmilieu spectaculair, gaat het opnieuw de goede kant uit met het aantal verkeersongevallen en is er ook minder straatcriminaliteit.

Voor de stijgende cijfers van het aantal drugsfeiten en de illegale immigratie en mensenhandel heeft de gemeente een goede verklaring: “Hoe meer de politie controles en opsporingen doet en onderzoek verricht, hoe hoger de cijfers. Hoge cijfers zeggen dus weinig of niets over de omvang van het drugsprobleem in de samenleving, wel over de activiteiten van de politie in haar aanpak van dit fenomeen.” Het aantal gevallen van geweld in het gezin en seksuele mishandeling stijgt wel zienderogen.

In 2016 legde Politie Regio Turnhout 1247 gemeentelijke administratieve sancties of zogenaamde GAS-boetes op voor verschillende vormen van overlast. Minder dan tien procent daarvan werd uitgeschreven in Oud-Turnhout.