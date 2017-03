Bewegende beelden van Chris Hoegaerts in het Hofke

Oud-Turnhout - Chris Hoegaerts stelt twee weken lang haar tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken tentoon in het Hofke van Chantraine. Haar spontane manier van werken zorgt voor levendige beelden.

Chris Hoegaerts werd geboren in Putte maar woont en werkt vandaag in Vorselaar. Ze houdt haar creatieve geest fris door steeds op zoek te gaan naar nieuwe stijlen, methodes en materialen. In haar werken primeren de spanning tussen het oppervlak en de lijn, de structuur en gevoeligheid van de lijnvoering en vooral de beweging. Meestal maakt zij spontaan kunst, zonder een einddoel voor ogen, waardoor het toeval voor verrassende beelden zorgt.

De overzichtstentoonstelling met werken van Chris Hoegaerts is nog tot en met zondag 19 maart gratis te zien in het Hofke van Chantraine. Meer info online.