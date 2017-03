Tweede leven voor Tamboerke en voor nieuwe zaakvoerster

Turnhout - Afslankingen zijn geen pretje maar ze kunnen ook het begin zijn van een nieuw verhaal. Ingrid Machilsen nam afscheid van Philips en vernieuwde onlangs haar brasserie.

“Het is een heel ander zicht”, klinkt het bewonderend bij de dames van de vaste kaartclub wanneer ze voor het eerst terug brasserie Tamboerke op de Grote Markt binnen stappen. “We hebben geschilderd, er staan nieuwe tafels, er hangt nieuwe verlichting en aan de toog en de keuken gaan we ook nog werken”, vertelt zaakvoerster Ingrid Machilsen. “De inkomsas is weg waardoor het interieur nu ruimer, lichter en jonger oogt. Het is helemaal geworden wat ik in gedachten had.”

Tot een jaar geleden deed Ingrid nog iets helemaal anders als job. “28 jaar lang ben ik technisch operator geweest bij Philips. Ik werkte er doodgraag maar uiteindelijk ben ik er vrijwillig weggegaan. Mijn dochter Zita volgt hotelschool en studeert volgend jaar af. Zij stapt dan mee in de zaak. Zonder het vooruitzicht op die samenwerking zou ik dit niet gedaan hebben.”