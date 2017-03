Drie keer meer plaats bij rouwcentrum Schillebeeckx

Oud-Turnhout - Jan Schillebeeckx Uitvaartzorg verdrievoudigde de capaciteit van zijn rouwcentrum in het centrum van Oud-Turnhout. Zondag worden de deuren open gezet voor nieuwsgierigen.

Zaakvoerder Jan Schillebeeckx nam in 1993 het bedrijf van zijn vader over, die sinds 1969 uitvaartdiensten verzorgde. “Toen ik begon, deden we ongeveer veertig uitvaarten per jaar. Vandaag zijn dat er vijfhonderd.” Toen twee jaar geleden de panden achter en naast het rouwcentrum in Oud-Turnhout verkocht werden, moest Jan dan ook geen twee keer nadenken.

De ingang is voortaan niet meer via de deur die naar de winkel leidt maar via de dubbele poort ernaast. Langs de binnenstraat hebben bezoekers toegang tot de winkel, een tweede spreekkamer en drie begroetingskamers. De oude begroetingskamer maakte plaats voor de bureaus, die na vele jaren eindelijk bovengronds verschenen, en een kleine drukkerij voor onder meer rouwberichten.

Ook de grote kelder, met onder meer de verzorgingskamer waar de overledenen voorbereid worden voor de begroeting en de vries- en koelkamers voor het bewaren van de lichamen, werd gemoderniseerd. Geïnteresseerde bezoekers kunnen zondag tussen 11u en 17u een kijkje nemen in het nieuwe rouwcentrum.