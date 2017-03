Freddy Maertens signeert biografie

Oud-Turnhout - Wielerlegende Freddy Maertens signeert op zaterdag 4 maart zijn boek ‘Freddy!’ in de Standaard Boekhandel in vier Antwerpse gemeentes, waaronder Oud-Turnhout.

Ondanks de concurrentie van Eddy Merckx fietste Freddy Maertens eind jaren zeventig en begin jaren tachtig een mooi palmares bij elkaar. In 1976 werd hij Belgisch en wereldkampioen en haalde hij de groene trui in de Ronde van Frankrijk. Het volgende jaar schreef hij de Vuelta op zijn naam. Daarna voegde hij nog een wereldtitel en twee groene truien aan zijn erelijst toe. In totaal won de West-Vlaming negen klassiekers en meer dan honderd ritten in rondes.

‘Freddy!’ vertelt over de hoogdagen van de wielrenner maar ook over de minder glorieuze nadagen, waarin hij op de sukkel raakte, weer boven water kwam en uiteindelijk tussen de plooien van de tijd verdween. Maertens vertelt over verkeerde beslissingen, en prachtige overwinningen. En over zijn liefde voor Carine, zijn vrouw die hem al meer dan veertig jaar steunt.

Zaterdag 4 maart signeert Freddy Maertens van 10u45 tot 11u45 zijn boek ‘Freddy!’ in de Standaard Boekhandel van Oud-Turnhout.