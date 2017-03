Storm Op Komst knalt voor de laatste keer

Turnhout - Zondag 19 maart viert kinderkunstenfestival Storm Op Komst zijn tiende en laatste verjaardag. “De perfecte reden om een laatste keer alles uit de kast te halen”, aldus festivalleidster Sarah Rombouts.

“Hoewel we vanaf dit jaar geen Vlaamse subsidies meer krijgen, eindigen we in schoonheid met een knaldag voor families waarin je het volledige STORMOPKOMST-plaatje kan beleven: kijken, luisteren, denken, spelen, maken”, aldus Sarah Rombouts.

Storm Op Komst wil kinderen in contact brengen met diverse kunstvormen. Zaterdag experimenteren leerlingen van de Turnhoutse muziekschool met de Italiaanse geluidskunstenaar Davide Tidoni. Ondanks de weggevallen subsidie is er op maandag 20 maart een algemene scholendag.

Tijdens het festival zelf, op zondag 19 maart, komen zowel kunstenaars met wie Storm Op Komst de voorbije jaren een band opbouwde als nieuwe namen hun werk voorstellen. Kinderen en volwassenen kunnen meefeesten met Party, een eigen stopmotionvideo maken in het Open Atelier en met bestek, eten en drinken een heus tafelconcert geven.

Een dagpas voor Storm Op Komst kost 8 euro (t.e.m. 5 jaar) of 12 euro (6 jaar en ouder) in voorverkoop of 10 of 15 euro vanaf 18 maart. Kinderen tot en met twee jaar mogen steeds gratis binnen.