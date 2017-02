Dit is de nieuwe Turnhoutse stadsdichter

Turnhout - Tijdens vrij podium De Sprekende Ezels in de Warande is Iris Wynants uitgeroepen tot de nieuwe Turnhoutse stadsdichter. Ze is de eerste vrouw die die titel mag dragen.

Iris Wynants bekent eerlijk dat ze haar stadsdichterschap min of meer aan had zien komen. “De volgende zou een vrouw zijn en ik had laten weten dat ik het wel zag zitten dus het hing een beetje in de lucht. Toch was het nog een aangename verrassing om mijn naam zaterdagavond te horen. Ik heb er heel veel zin in.”

Concrete plannen heeft de nieuwbakken stadsdichter nog niet. “Ik woon in het centrum van de stad maar Turnhout heeft zoveel meer wijken en culturen. Ik wil mijn stadsdichterschap aangrijpen om die te verkennen. Daarna zien we wel waar het naartoe gaat.” In elk geval is het de bedoeling om de Turnhoutse actualiteit door een poëtische bril te bekijken. “Dat wordt wel een andere manier van schrijven voor mij, nu heb ik het nog vooral over het dagelijkse leven en relaties. Het wordt een uitdaging om eens iets anders te doen.”