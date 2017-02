Uniek Hongaars dansoptreden in Warande

Turnhout - Het jumelagecomité Turnhout - Gödöllö is er in geslaagd de voorstelling ‘56 - Deuren zonder klink’ naar de Warande te halen. Het dansoptreden wordt slechts één maal opgevoerd in Vlaanderen.

In 1956 kwam het Hongaarse volk massaal in opstand tegen het stalinistische bewind. Om de zestigste verjaardag te herdenken, maakte het Hongaarse gezelschap Inversedance de hedendaagse dansvoorstelling 56 - Deuren zonder klink. Het stuk drijft op de drang van ieder individu om vrij te zijn, een basisinstinct dat door het regime de kop werd ingedrukt. 56 - Deuren zonder klink wordt slechts één maal opgevoerd in Vlaanderen, op dinsdag 7 maart om 20u15 in de Warande. Tickets via www.warande.be.