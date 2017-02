Oud-Turnhout - Om gevaar voor bezoekers te voorkomen, is Landschap de Liereman sinds vanmiddag 14u en tot nader bericht gesloten voor het publiek.

België zit in de uitlopers van storm Doris en dat laat zich voelen. Sinds donderdagmiddag 14u zijn in Landschap De Liereman alle wandelwegen en het mountainbikeparcours gesloten voor het publiek. Ondertussen worden de weersvoorspellingen nauwlettend in de gaten gehouden. Zodra de kust weer veilig is, gaan de poorten van de Liereman weer open.