Eerbetoon aan ijsverkoopster die landschapsschilder werd

Oud-Turnhout - In het Hofke van Chantraine zijn de schilderijen van wijlen Anna Verdonck te zien. Zij liet zich inspireren door haar groene omgeving.

Oud-Turnhoutser dan Anna Verdonck vond je ze niet. Ze werd geboren in de schaduw van de priorij van Corsendonk en baatte samen met haar man Jos jarenlang ijssalon Edelweis in het dorpscentrum uit. Anna groeide op tussen het groen en die voorliefde wilde ze ook in haar schilderijen tonen. “Voor haar eerste landschap nam ze nog een foto als voorbeeld maar daar was ze niet tevreden over”, zegt haar dochter May Smets. “Alle schilderijen die in het Hofke hangen, heeft ze ter plaatse gemaakt.”

Veel van Anna's werken ontstonden in Kempense natuurgebieden zoals de Liereman en de Brakelaar. “Haar laatste schilderij heeft ze niet meer kunnen afwerken - voor een kunstenaar is een werk pas af als hij zich er bij heeft neergelegd, zei ze. We wilden het eerst niet hangen maar het maakt deel uit van haar verhaal.”

Anna Verdonck overleed op 17 september 2016 na een jarenlange strijd tegen kanker. Met deze overzichtsexpo wil het Hofke van Chantraine een eerbetoon brengen aan “een grote kunstenares”. De expo is nog tot en met zondag 12 februari te zien, alle info via www.hofkevanchantraine.be.