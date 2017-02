Bibliotheek brengt hulde aan Nand Peeters

Turnhout - In de reeks Kempense pioniers zet de Turnhoutse bib de komende twee maanden dokter Ferdinand Peeters, de uitvinder van de anticonceptiepil, in de schijnwerpers.

In 1960 ontwikkelde de katholieke Turnhoutse gynaecoloog Nand Peeters de eerste werkbare anticonceptiepil en bevrijdde zo de vrouw. In de tentoonstellingkasten in de bibliotheek zijn persoonlijke spullen van de dokter te zien, waarvan een deel uitgeleend werd door zijn familie.

Er staan ook enkele activiteiten in het teken van Nand Peeters. Dinsdag 7 februari is een bezoek aan het Meducem, het goed verborgen Medisch Educatief Centrum in het centrum van Turnhout, gepland. De rondleiding wordt mee gegidst door Karl van den Broeck, die donderdag 16 februari een lezing geeft rond zijn boek ‘De vader van de pil’. Dinsdag 21 februari wordt in de bib de documentairefilm ‘De pil van dokter Peeters’ vertoond. Alle praktische info via de website van de Turnhoutse bibliotheek.