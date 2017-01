Bib & Archief in Warande wordt belevingscentrum

Turnhout - De nood aan een nieuwe bib in Turnhout wordt steeds duidelijker. Dankzij besparingen kunnen het Stadsarchief en de bibliotheek al in 2020 de gezamenlijke deuren openen.

Door de grondige renovatie van de Warande bevindt de bibliotheek zich sinds 2010 op de tweede verdieping van een vleugel van het Sint-Victorinstituut. Vanaf morgen staat de bibliotheek twee maanden lang in het teken van Nand Peeters, de Turnhoutenaar die de anticonceptiepil uitvond. We organiseren een rondleiding door het geneeskundig museum Meduceum, een lezing van auteur Karl van den Broeck en een filmvoorstelling in de Blauwe Zaal. Die aanpak wordt doorgetrokken naar de nieuwe bibliotheek.

De terugkeer naar de Warande was al enkele jaren geleden gepland, maar het stadsbestuur verkoos budgettaire prioriteit te geven aan de stedelijke academies op Turnova. Daardoor schoof de verhuis op naar 2023. Dankzij besparingen kon het stadsbestuur echter vijf miljoen euro opzijzetten zodat volgend jaar al aan de verbouwing van de voormalige bibliotheek kan begonnen worden. In het voorjaar van 2020 opent in de Warande Bib & Archief, met de bibliotheek en het Stadsarchief, dat zich nu nog in de kelders van het stadhuis bevindt, op dezelfde locatie.

Samenwerking staat centraal in het nieuwe Bib & Archief, met onder meer één balie voor zowel bibliotheek als stadsarchief, het stripdocumentatiecentrum van Stripgids dat ontsloten wordt, een filmzaaltje voor vijftig man in samenwerking met MOOOV en Dinamo dat mee cursussen en lezingen zal organiseren.