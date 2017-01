(Bak)fietsen veroveren de weg

Turnhout - In de provincie Antwerpen is het aantal gemeten fietsers in 2016 gestegen met 1,8%. Met meer dan zes procent werd in Mechelen en Turnhout de sterkste stijging geteld.

Het is de eerste keer dat nieuwe resultaten vergeleken kunnen worden met de barometer van 2015. “We vermoeden dat de stijging in de provincie eigenlijk hoger ligt dan de genoemde 1,8%”, zegt Luk Lemmens (N-VA), Antwerps gedeputeerde voor Mobiliteit. “De zwaarste dalingen hebben we niet meegenomen in de berekening van het provinciaal daggemiddelde. Toch blijven de stijgingen in Antwerpen, Mechelen en Turnhout opmerkelijk. In de fietssteden Kopenhagen (Denemarken) en Amsterdam (Nederland) stelden ze stijgingen van boven de 5% pas vast over een periode van vijf jaar.”

Turnhoutenaars Stephan Thys en Silke Gorris zijn al langer overtuigd (bak)fietsers. Zij halen de auto maar in twee gevallen van stal: voor langere afstanden en bij stortregen. “Verder gebruiken we de bakfiets door weer en wind. Om de kinderen naar school te brengen en van school te halen en zeker voor de boodschappen. We wonen midden in het centrum. Met de bakfiets kunnen we toch voor de voordeur parkeren. Bovendien hebben we een kleine wagen. Er kan meer in de bakfiets dan in de auto.”