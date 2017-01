Laïs in uitverkochte kerk Zwaneven

Oud-Turnhout - Jorunn Bauweraerts, Annelies Brosens en Nathalie Delcroix van de Antwerpse folkgroep Laïs toeren met een winters programma langs Vlaamse kerken. Hun optreden in Oud-Turnhout is uitverkocht.

Laïs doet deze winter terug wat ze zelf graag doen en waar ze volgens velen al jaren erg goed in zijn: met duivels genoegen in perfecte harmonie zingen op hemelse plaatsen. Ook in de Onbevlekt-Hart-van-Mariakerk in Zwaneven worden ze ondersteund door contrabassist Tim Vandenbergh en celliste, harpiste en violiste Seraphine Stragier. Onder de noemer ‘Midwinter Tales, Episode 2’ brengen ze een veelzijdig, meerstemmig, frivool en vooral gloednieuw repertoire. Het optreden, aanstaande zaterdag 28 januari, is uitverkocht.