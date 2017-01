‘Nieuwe’ Radio Noorderkempen klaar voor de toekomst

Oud-Turnhout - Na een blikseminslag afgelopen zomer diende alle apparatuur van Radio Noorderkempen vervangen te worden. De studio is nu volledig klaar voor online radio, het aanpalende café werd een stuk groter.

Tijdens de nacht van donderdag 23 op vrijdag 24 juni 2016 sloeg de bliksem in op de vijfendertig meter hoge zendmast van Radio Noorderkempen. De apparatuur bleek niet bestand tegen de miljoenen volts. “Met reservemateriaal, geleende, gehuurde en tweedehands gekochte apparatuur waren we een kleine 48 uur later terug on air”, vertelt programmadirecteur Stefan De Wilde.

Zondag 29 januari is iedereen tussen 13u en 15u welkom om de nieuwe studio van Radio Noorderkempen en het aanpalende verbouwde café De Radio te bezichtigen. “Radio vandaag kan kort samengevat worden in één woord: mp3. De vroegere grote studio hadden we twintig jaar niet meer gebruikt. Daarom hebben we gekozen voor een volledige verbouwing met een kleinere studio en een groter café.”

Lees het hele verhaal vandaag in Gazet van Antwerpen – editie Kempen