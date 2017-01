Hobbyfotografe portretteert leeftijdsgenoten van 50

Turnhout - Carine Goris verjaart dit jaar en geeft zelf cadeaus weg. Iedereen die dit jaar vijftig wordt, mag langskomen voor een fotoportret en zo in de voetsporen treden van Koen Wauters.

Op 7 juli wordt Carine Goris vijftig jaar en dat viert ze op een aparte manier. “Ik ben niet het type dat graag naar een fuif of een feestje gaat of dat zelf organiseert maar ik wou toch iets doen. Ik ben al jarenlang hobbyfotograaf en zo is het idee ontstaan om iedereen die dit jaar vijftig wordt, een fotoshoot cadeau te geven.”

De portretten zijn niet bedoeld als handig alternatief voor het maken van nieuwe pasfoto’s. “Ik wil een portret maken, niet een gezicht op een blaadje papier. Daarom ook dat ik de mensen uitnodig voor een kort gesprekje op voorhand. Zo leer ik hen beter kennen en bekijk ik al hoe ik hen best in beeld breng.”

“Daarna kies ik samen met de vijftigjarige één portret dat ik hen digitaal bezorg op groot formaat, zodat ze er mee kunnen doen wat ze willen. Ze zijn vrij om te geven wat de foto voor hen waard is. De inhoud van het spaarvarken dat ze zo helpen vullen wil ik schenken aan een goed doel. Ik ben er nog niet uit wat dat wordt maar ik heb nog een jaar om daarover na te denken”, lacht Carine.

De portretten komen op de website van Carine. Ook wie geïnteresseerd is in een portret, kan daar terecht.