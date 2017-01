Duurzame en afvalvrije kerstboomverbranding

Oud-Turnhout - De jaarlijkse kerstboomverbranding wordt een beetje milieuvriendelijker dankzij het gebruik van recupereerbare bekers.

In Oud-Turnhout wordt dit jaar gebroken met de traditie. De kerstbomen gaan als van oudsher in lichterlaaie, maar de hartverwarmende dranken zullen voortaan geserveerd worden in recuperatiebekers waarvoor een waarborg van 1 euro wordt aangerekend. Die wordt terugbetaald wanneer de bekers aan het einde van de avond weer ingeleverd worden in een van de tentjes.

De traditionele gratis pannenkoeken en chocomelk blijven uiteraard wel behouden, zolang de voorraad strekt. Heel wat Oud-Turnhoutse jeugd-, cultuur- en sportverenigingen staan opnieuw klaar om er een sfeervolle winterse openluchtparty van te maken. De kerstboomverbranding vindt zaterdag 14 januari tussen 19u en 23u plaats op het oefenveld van de Landelijke Ruitervereniging Sint-Bavo achter sportpark De Hoogt.