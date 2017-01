Kalm begin van de solden, ook in Turnhout

Turnhout - De koopjes periode is erg rustig van start gegaan. Ook in de Gasthuisstraat was het niet echt over de kop lopen.

Er was op het eerste zicht weinig verschil tussen de eerste dag van de solden en een doorsnee dinsdag. “Veel mensen zijn al terug gaan werken, de belangstelling zal tegen het weekend wel terug wat opflakkeren”, meent Stief Van Oproy, zaakvoerder van kledingzaak deVille.

De matige start is echter geen Turnhoutse exclusiviteit. Uit een rondvraag bij de leden van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) blijkt dat de omzet op de eerste soldendag van 2017 ongeveer gelijk is aan die van een jaar geleden. De koopjes begonnen toen wel op een zaterdag.

Worldline, dat de elektronische betalingen verwerkt, meldt dat er gisteren zelfs minder transacties geteld werden dan vorige week dinsdag 27 december. Bij het begin van de solden vorig jaar werd er nog meer dan zes miljoen keer elektronisch betaald.

Lees het hele verhaal vandaag in Gazet van Antwerpen – editie Kempen