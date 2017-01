Meer dan 1 op 6 winkels staat leeg

Turnhout - Turnhout is de Vlaamse stad met de meeste leegstaande winkels op het grondgebied. De winkelleegstand is wel dalende. Handelaars wijzen op de onzekerheid rond Turnova en Victoriehof, de stad countert die kritiek.

Volgens Detailhandel Vlaanderen staat 17,6% van de Turnhoutse winkels leeg. Daarmee is de hoofdstad van de Kempen koploper in Vlaanderen. Een jaar geleden bedroeg de leegstand nog ruim 18%.

“We hebben de laatste jaren al heel wat initiatieven genomen om de leegstand te gaan, waaronder het pop-upverhaal”, zegt schepen van Lokale Economie Luc Hermans (CD&V).

“Ik juich ook toe dat eigenaars, bijvoorbeeld in de Gasthuisstraat, mee op de trein springen en zich verenigen. Maar sommige factoren die invloed hebben op de invulling van de winkels hebben we niet zelf in de hand.”

Het online shoppen laat zich overal voelen maar de handelaars wijzen ook naar de onzekerheid rond onder meer Turnova en het Victoriehof. “Ik blijf er van overtuigd dat Turnova onze stad aantrekkelijker zal maken, dankzij onder meer de aanwezigheid van de parking en de academies.”

In de Victoriestraat staan al lange tijd veel winkelpanden leeg, wachtende op het Victoriehof. “Destijds hebben we er voor gekozen om Turnova en het Victoriehof niet samen te laten ontwikkelen en daar blijven we bij.”

Voor een financiële compensatie voor de achtergebleven handelaars is er volgens schepen Hermans geen budgettaire ruimte. “Het is belangrijk dat we verder werken en dat het project zich zo snel mogelijk ontwikkelt.”