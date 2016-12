Liereman overtuigt inwoners tot lidmaatschap Natuurpunt

Turnhout / Oud-Turnhout - Natuurpunt telt sinds dit jaar meer dan 100 000 leden en daar mag het Oud-Turnhout voor bedanken. Een op de tien inwoners is lid van de natuurvereniging. Op zoek naar de Kempense succesformule.

“Wil je een artikel schrijven over onze gemeente die de hoogste dichtheid aan Natuurpuntleden heeft? Dan moet je Jean-Luc spreken”, klinkt het beslist bij Kris Van der Steen, coördinator van het bezoekerscentrum van Landschap de Liereman, dat beheerd wordt door Natuurpunt. Jean-Luc Gilles is een van de meer dan tweehonderd vrijwilligers die een handje toesteken in het gebied en het bezoekerscentrum. De afgelopen drie jaren overtuigde hij meer dan duizend bezoekers van de Liereman om lid te worden van Natuurpunt.

Zonder de Liereman zouden er niet zoveel Oud-Turnhoutse Natuurpuntleden geweest zijn, beseft Kris. “Het bezoekerscentrum, een van de twee grootste in Vlaanderen, is sinds de opening in 2000 een enorme troef. We organiseren hier ook regelmatig evenementen. Elke zondag is er een gratis wandeling, kinderen betrekken we met activiteiten die ze tijdens het wandelen kunnen uitvoeren en peters en meters van onze kuddes grazers worden op de hoogte gehouden van het reilen en zeilen van de dieren. Via die verschillende insteken bereiken we veel verschillende mensen en zien we dezelfde én nieuwe gezichten.”

